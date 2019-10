Trump anuncia la salida del cargo del secretario interino de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la salida de su secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien ha liderado la política migratoria y fronteriza del Gobierno en los últimos meses.

"Kevin McAleenan ha hecho un trabajo excepcional como secretario interino de Seguridad Nacional. Hemos trabajado bien juntos rebajando los cruces fronterizos. Ahora, después de muchos años en el Gobierno, Kevin quiere pasar más tiempo con su familia e ir al sector privado", anunció Trump en Twitter.

"¡Felicitaciones por el trabajo bien hecho, Kevin! Anunciaré al nuevo secretario interino la próxima semana. ¡Muchos candidatos maravillosos!", añadió el mandatario.

