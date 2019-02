Trump anuncia que la segunda reunión con Kim Jong Un será en Hanói, Vietnam

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un, prevista para el 27 y 28 de febrero se celebrara concretamente en la ciudad vietnamita de Hanói y ha señalado que espera "promover la causa de la paz".

"Tendrá lugar en Hanói, Vietnam, el 27 y 28 de febrero", ha indicado el mandatario estadounidense a través de su cuenta en la red social Twitter. "¡Espero ver al líder Kim y promover la causa de la paz", ha añadido.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

Trump informó sobre la fecha de su reunión con el líder norcoreano durante su discurso del Estado de la Unión el pasado miércoles y afirmó que sería en Vietnam, pero hasta ahora se desconocía la ciudad en la que se celebraría.

El presidente de Estados Unidos lleva tiempo buscando un segundo encuentro a pesar de la falta de avances concretos a la hora de persuadir a Corea del Norte para que se deshaga de su programa de armas nucleares, que amenaza a Estados Unidos.

Vietnam, un país de gobierno comunista que tiene buenas relaciones tanto con Washington como con Pyongyang, había sido señalada en reiteradas ocasiones como el lugar posible para celebrar la reunión.

El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, se ha reunido con su homólogo norcoreano, Kim Hyok Chol, esta semana en Pyongyang y "discutieron cómo avanzar en los compromisos de la cumbre de Singapur para la completa desnuclearización, transformar las relaciones bilaterales y lograr una paz duradera en la península de Corea". Por su parte, Trump ha calificado la reunión entre Biegun y Kim como "muy productiva".

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!