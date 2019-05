Trump alardea de la posición de EE.UU. respecto a la disputa comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que Estados Unidos se encuentra "justo donde quiere estar" respecto a China en el marco de la disputa comercial entre ambos países.

"Vamos a hacernos con millones de dólares en aranceles sobre China. Los compradores de productos pueden hacerlos ellos mismos en Estados Unidos (que sería lo ideal), o comprarlos a países sin aranceles", ha manifestado el magnate neoyorquino en su cuenta de Twitter.

En este sentido, el dirigente ha insistido en que Pekín "rompió el acuerdo" y luego buscó negociar de nuevo con Washington. "Vamos a gastar el dinero que China ya no invierta en nuestros grandes agricultores, que es un pequeño porcentaje de los ingresos por aranceles, y distribuiremos comida a la gente hambrienta de países de todo el mundo", ha expresado.

....We will then spend (match or better) the money that China may no longer be spending with our Great Patriot Farmers (Agriculture), which is a small percentage of total Tariffs received, and distribute the food to starving people in nations around the world! GREAT! #MAGA