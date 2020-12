Trump acusa al Supremo de falta de "valor" por rechazar la demanda electoral presentada por Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este sábado al Tribunal Supremo de faltar a su "valor" al rechazar una demanda del estado de Texas para revocar el resultado de las elecciones presidenciales en los estados de Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y ha reiterado, como lleva haciendo desde hace semanas, que las elecciones están "amañadas" antes de prometer que seguirá luchando por cambiar el resultado.

El equipo legal de Trump, que acumula más de cincuenta derrotas en distintos juzgados del país, no ha conseguido aún presentar ninguna prueba considerada suficientemente sólida por los jueces como para invalidar ningún resultado y los estados ya han certificado los votos suficientes para que el candidato demócrata, Joe Biden, pase a ocupar la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.

Tras conocer el fallo del Supremo, Trump ha denunciado en Twitter que la más alta instancia judicial del país no ha respondido a sus expectativas. "El Supremo nos ha decepcionado de verdad. ¡Ni sabiduría ni coraje!"

“We’ve not gotten any court to judge this (the vote) on its merit.” @DanPatrick of Texas. It is a legal disgrace, an embarrassment to the USA!!!