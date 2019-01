La trágica historia que hay detrás de la desaparición de Jim Carrey del cine

Jim Carrey ha sido un referente en el mundo de la comedia durante muchos años. Saltó a la fama con películas como “La máscara”, la cual le valió para ser nominado a un Globo de Oro. O la cinta de “Dos tontos muy tontos” y “Mentiroso compulsivo” ambas le consolidaron en Hollywood como uno de los actores de referencia.

Pero hubo una película que destacó por encima de todas y fue “El Show de Truman”. Donde Jim Carrey no solo interpretó un personaje cómico sino, también dramático con el que ganó su primer Globo de Oro en 1999. Tras ese éxito le llovieron los papeles al canadiense. “Cómo El Grinch robó la Navidad”, “Di que sí”, “Una serie de catastróficas desdichas” o “Cuento de Navidad”.

A pesar de su éxito en la gran pantalla en lo que se refiere a su vida personal el actor ha pasado por duros momentos. En 2004 confesó que sufría episodios de depresión en una conocida revista. También ha sido crítico con las leyes que imponían las vacunas a los niños, sin importar creencias religiosas o filosóficas, lo cual le costó duras críticas por la comunidad científica.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq — Jim Carrey (@JimCarrey) 15 de abril de 2017

Sus relaciones amorosas siempre fueron intermitentes. Se casó dos veces, pero sus matrimonios no duraron más de dos años. Después mantuvo relaciones sentimentales con la actriz Renée Zellweger o la modelo Cathriona White. En 2015 comenzó con la maquilladora Cathriona White y el final de su relación sería uno de los motivos que apartaría a Jim Carrey de foco público.

Tras 3 años de relación su relación se terminó y Cathriona no pudo afrontarlo. Dos días después fue hallada sin vida en el apartamento que compartía con el actor. White se quitó la vida ingiriendo pastillas sin control, pero antes dejó una carta para Carrey.

“Han pasado tres días y no puedo creer que ya no estás aquí. Podría continuar con el corazón roto e intentar volver a unir todos los pedazos. (…) Pero esta vez simplemente no tengo fuerzas. Lo lamento, si has pensado que no estuve ahí para ti. Intenté darte la mejor parte de mí misma”. Rezaba la carta.

La madre de Cathriona culpó al cómico de lo sucedido y le denunció, hoy en día esa denuncia sigue en pie y está en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Muchos apuntan a estos hechos como los detonantes de la gran depresión que sufre Jim y la cual, le ha apartado del mundo público y el cine. Sus últimas apariciones en alfombras rojas dejaron ya ver una imagen algo ida y estrambótica del actor que hizo saltar las alarmas de sus fans.