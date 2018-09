Torra insta a Pedro Sánchez a asumir "riesgos" para no ser "igual a Rajoy"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a asumir los "riesgos necesarios" ante la situación política en Cataluña porque, según ha remarcado, no puede resignarse "a creer que el señor Pedro Sánchez es igual a Rajoy".

En una entrevista en laSexta en las jornadas previas a la celebración el próximo martes de la Diada, Torra ha considerado que tanto Sánchez como el propio gobierno catalán deben "ser capaces de tomar los riesgos necesarios ante lo que viene".

No obstante, ha recalcado que sigue defendiendo el derecho de "autodeterminación" de Cataluña y por ello cree que el Ejecutivo de Sánchez debe reconocer un referéndum pactado, vinculante y reconocido internacionalmente, y no simplemente un referéndum sobre el autogobierno como propone el presidente.

"No vamos a salir nunca de allá", ha recalcado a este respecto Torra, que ha insistido en que tras finalizar la "fase de restitución de las instituciones" tras la aplicación del artículo 155 ahora empieza la segunda fase, la de ir a la constitución de una república catalana efectiva.

El presidente de la Generalitat ha considerado que Cataluña vive un "momento de gravedad extraordinario" en el que hay "miles" de catalanes investigados, procesados o que simplemente van a tener que pasar por un juzgado por realizar un ejercicio democrático como "ir a votar".

No obstante, ha agregado que recientemente ha apelado al diálogo debido a la aparición de un "nuevo actor", el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Lo que España tiene que hacer es darse cuenta de hasta qué punto nos sentimos con los derechos vulnerados", ha apostillado Torra, que ha afirmado que mantiene "contacto" con Sánchez y que espera reunirse de nuevo con él "en otoño".

En torno a la polémica sobre la invitación de Ana Pastor para que acuda al Congreso a exponer sus ideas, Torra ha calificado este asunto de "burbuja", porque ha asegurado no haber recibido invitación alguna; y ha ironizado con una afirmación de un amigo suyo que se pregunta, cuando lo invitan a cenar, si es invitado o primer plato.

Con estas palabras, Torra se ha referido a la "humillante", a su juicio, intervención del lehendakari Ibarretxe en el Congreso para defender el conocido como 'plan Ibarretxe' para el País Vasco.

Torra ha indicado que no va a pedir al Gobierno que inste a la Fiscalía a modificar sus planes con respecto a los imputados en el 'procés' porque él no negocia, ha asegurado, con los presos, ya que estos le han pedido no ser "moneda de cambio".

También ha reiterado que no va a aceptar una sentencia que no sea de plena absolución de los encausados: "No puedo admitir que votar sea un delito".

Sobre la confrontación generada en torno a los lazos amarillos, Torra ha defendido que el espacio público es "plural" y que hay que garantizar la libertad de expresión.

Ha augurado una manifestación histórica en la Diada y sostenido que la economía catalana "funciona estupendamente", pese a la construcción de "un discurso catastrofista". "Estamos mejor que nunca", ha agregado al respecto.