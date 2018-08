Theresa May se arranca a bailar en Sudáfrica y las redes sociales estallan

Theresa May fue recibida en Ciudad del Cabo con una bonita exhibición de canto y baile tradicional cunado se encontró con unos jóvenes. La primera ministra no dudó en darlo todo, y se arrancó a bailar al ritmo de los allí presentes.

[WATCH]: Prime Minister #TheresaMay have a dance at ID Mkhize Senior Secondary in Gugulethu, Cape Town.