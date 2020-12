Un terremoto de 6,4 grados Richter con epicentro en Croacia se hace notar en la mayoría de países de la región

Un terremoto de 6,3 en la escala de Richter se ha producido en la localidad croata de Petrinja, a unos 44 de Zagreb, la capital del país. De momento se desconoce si hay víctimas del seísmo, que ha provocado imágenes como esta.

Los daños, según las primeras informaciones, son importantes, con muchas edificios dañados.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR