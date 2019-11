Tener alguno de estos apellidos escoceses puede hacerte heredero de una fortuna

¿Eres descendiente de escoceses? Pues estate muy atento a los siguientes párrafos porque si cuentas con cierto apellido de dicho origen podrías heredar una de las más 400 propiedades sin dueño que se encuentran a lo largo de todo el territorio escocés, algunas de las cuales alcanzan el medio millón de euros.

Tal y como detalla el ABC, el Gobierno acaba de publicar la lista oficial de propiedades que se encuentran sin reclamar después de la muerte de sus propietarios al no haberse hecho testamento o localizado a un pariente cercano. ABC añade que en Escocia cuando una persona muere sin dejar testamento, cualquier activo no reclamado queda bajo el cuidado de la Office of Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer, organismo que se encarga de gestionar los bienes hasta que estos son reclamados. Pero si después de un determinado periodo de tiempo estos no son reclamados por nadie pasan a formar parte de la corona.

Una Ley de Sucesión que en marzo de 2016 fue simplificada. ¿Cómo? Eliminando el requisito de obtener un 'bono de precaución', un hecho que según el diario británico Mirror cuando una persona muere sin dejar constancia de su voluntad permite a cualquier individuo que cuente con el mismo apellido que el propietario anterior reclamar todo su patrimonio.

Algunos de los apellidos que se encuentran en la lista del Gobierno son Malone-Phiban, Hunniball, Raube o Carlin entre muchos otros.

Un extraño método con el que este verano una jubilada londinense ha podido heredar unos 350.000 euros de una media hermana de la que nunca conoció su existencia. Y todo ello fue posible gracias a que un bufete de abogados especializados en genealogía forense se pusiera en contacto con ella. Se estima que en la actualidad Inglaterra y Gales cuentan con unas 8.000 propiedades sin reclamar.