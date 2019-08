Una de las imágenes más controvertidas de, todo hay que decirlo, una cumbre del G-7 en Biarritz bastante tranquila ha sido la del saludo entre Melania Trump y el ministro de Canadá, Justrin Trudeau. A los usuarios de las distintas redes sociales les ha llamado la atención, y se han tomado con mucho humor, la expresiva y cariñosa cara de afecto que le ha puesto la esposa del presidente estadounidense a Trudeau.

Las cámaras captaron su sonriente saludo y cómo acercaba su cara hacia la del jefe del Gobierno de Canadá. Algo que ha suscitado muchos comentarios, entre otras, en la red social Twitter. La situación era realmente cómica porque aunque el momento duró apenas unos segundos, la fotografía parecía captar el momento previo a un hipotético beso entre lo dos. Mientras tanto, y justo en ese momento, Donald Trump entrecerraba los ojos y parecería que estaba medio dormido. Toda una escena a analizar que casualmente han captado las cámaras.

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD