La actriz porno vinculada a Trump le contraprograma en Instagram

La actriz porno con la que presuntamente Donald Trump mantuvo una relación poco tiempo después de casarse con su actual esposa ha querido contraprogramar este martes el primer discurso a la nación que el presidente de Estados Unidos ha dado por primera vez desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Y lo ha hecho casi al estilo Black Mirror. Stormy Daniels ha anunciado por Twitter su particular evento: "Si buscas ver algo que realmente valga la pena esta noche a las 21.00 en la costa Este, estaré doblando mi colada en ropa interior durante 8 minutos en Instagram".

If you're looking for anything even remotely worth watching tonight at 9pm EST, I will be folding laundry in my underwear for 8 minutes on Instagram live. https://t.co/GhMowscZMP