La sorprendente historia de una mujer que se salvó del ataque mortal de un puma gracias a una canción

Imagínate estar dando un placido paseo con tu perro y encontrarte a una fiera ante ti. Eso es lo que le ha ocurrido a una mujer canadiense de 45 años de la isla de Vancouver, que se salvó de ser atacada por un puma al ahuyentarlo con una canción de un mítica banda de Heavy Metall: Metallica.

Esto es lo que le sucedió a Dee Galant el pasado 23 de julio al dar un paseo con su perro por una zona boscosa de la localidad. En el vídeo se puede ver con claridad a la bestia frente a la mujer. Ella intentó mediante aspamientos ahuyentar al puma, que no reaccionaba a ninguno de los movimientos de la mujer. Tras esto, Dee Galant dejó de grabar la peligrosa escena con su móvil y decidió tomar una decisión de último momento que salvó su vida de un ataque inminente. Buscó en su reproductor musical una canción lo suficientemente potente para que el gran felino sintiese el miedo suficiente como para acabar huyendo. Y lo consiguió.





"Al principio, no me sentí intimidado", dijo Gallant en declaraciones a Global News. “Pensé: ¡wow! Esto es realmente genial. Mira ese puma. Me di cuenta de que venía hacia mí, así que agité mis brazos en el aire, pero él seguía viniendo”, comentó Galant.

"Entonces ejé de grabar, fui a mi reproductor de música y encontré la canción "Don't Tread on Me" de Metallica. Y pensé que era perfecto porque le da el mensaje que quiero enviar, y es una canción que suena realmente intimidante”, explicó la mujer.

"Puse la canción en el móvil inmediatamente y lo sostuve en el aire. Y tan pronto como escuchó la primera nota, salió corriendo”,