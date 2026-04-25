Al menos siete muertos y 17 heridos por un atentado terrorista en Colombia
Un atentado con explosivos destruyó este sábado un tramo de la Vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca (Colombia), en un ataque que las autoridades califican como indiscriminado contra la población civil
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
Al menos siete personas murieron este sábado y 17 más resultaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.
"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja siete civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.
"Santiago Abascal ha perdido el oremus: Ha insultado al secretario de los obispos españoles. Me están llegando mensajes de personas que han votado a Vox y ya no lo van a hacer"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Visto en ABC
Mariló Montero dice lo que muchos españoles piensan sobre los toros tras la grave cogida a Morante de la Puebla
La colaboradora afirma que «me serviría que se solidarizaran igualmente con el torero» en vez de ver el peligro solo en la parte del animal
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño