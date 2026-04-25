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Al menos siete muertos y 17 heridos por un atentado terrorista en Colombia

Un atentado con explosivos destruyó este sábado un tramo de la Vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca (Colombia), en un ataque que las autoridades califican como indiscriminado contra la población civil

Atentado terrorista destruye un tramo de la Vía Panamericana

EFE. Atentado terrorista destruye un tramo de la Vía Panamericana

Agencia EFE

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Al menos siete personas murieron este sábado y 17 más resultaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja siete civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

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