Rusia suspende el acuerdo que permitía a Ucrania exportar grano a través del mar Negro

Rusia anunció hoy la suspensión del acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro desde puertos ucranianos, tras constatar que no se han cumplido los compromisos con la parte rusa.



"El acuerdo del grano se suspende", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Al mismo tiempo, Peskov subrayó que, "apenas se cumpla la parte rusa" de los acuerdos, Rusia "inmediatamente volverá a implementar este acuerdo".



"En la práctica los acuerdos del mar Negro expiraban hoy. Lamentablemente, la parte del acuerdo del mar Negro que se refiere a Rusia no se ha cumplido. Por ello, (el acuerdo) pierde su vigor", explicó.



El portavoz del Kremlin se refería a la reconexión del banco agrícola ruso, Rosseljozbank, al SWIFT, el levantamiento de sanciones a repuestos para la maquinaria agrícola, el desbloqueo de la logística y seguros de transporte, el descongelamiento de activos y la reanudación de la tubería de amoníaco Togliatti-Odesa, que explotó el 5 de junio.



Esta aspiraciones rusas están contenidas en un memorándum firmado entre Rusia y la ONU, que Moscú considera de cumplimiento obligatorio para la implementación del acuerdo del grano.



Peskov negó que la suspensión del pacto para la exportación de grano a través del mar Negro tenga relación con el ataque perpetrado esta madrugada contra el puente de Crimea, que une la ocupada península ucraniana con Rusia.



"No, son acontecimientos que no están vinculados de ninguna manera", afirmó al ser preguntado sobre ese extremo.



La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, informó a su vez de que "Rusia comunicó oficialmente a las partes turca y ucraniana, así como al Secretariado de la ONU, de que se opone a la prolongación del acuerdo" del grano.