Rusia lanza un duro alegato contra la Unión Europea en la ONU

Rusia lanzó hoy un duro alegato contra la Unión Europea, a la que acusó de estar subordinada a la OTAN y a la política estadounidense y de dejarse llevar por la "rusofobia", especialmente tras la entrada de miembros del este del continente en la UE.



En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a las relaciones entre la UE y la ONU, el embajador ruso, Vassily Nebenzia dijo que su país "no tiene interés en desarrollar relaciones con este órgano (la UE)" y se contentará con mantener con ella "una actitud de cautela".



"Los planes de expansión de la UE, la inclusión de nuevos estados, incluida Ucrania -aún no oficializada y en estado incipiente- ya no reflejan los intereses de Rusia", recalcó el diplomático.



Su discurso estuvo plagado de críticas al rumbo de la Unión Europea, donde "las voces que entienden la importancia de las relaciones con Rusia son inaudibles", especialmente tras la ampliación hacia el este.



El embajador no solo criticó la política de la UE en Ucrania de armar al gobierno de Kiev, sino también por su política exterior en general "con presión a los países para que acepten las sanciones (contra Rusia), su declaración de zonas económicas de influencia, sus chantajes a los estados...", detalló.



"Dividen el mundo entre democracias y no democracias, países en el patio delantero y el trasero; es una retórica colonialista. Europa ha perdido su identidad histórica (...) básicamente se define por su rusofobia, tuvo su propia visión del orden mundial pero ahora es solo un apéndice obediente de Estados Unidos".



El embajador fue más lejos y se preguntó : "¿Se va a mantener la influencia cultural de Europa?. Las civilizaciones caducan y desaparecen", zanjó.