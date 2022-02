¿Qué países apoyan a Putin tras invadir Ucrania?

Rusia ha roto el hilo del que pendía la estabilidad internacional. Putin ha ordenado una invasión sobre Kiev y la guerra en Ucrania ha estallado. Desde Rusia se justifica esta invasión para "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años" y también luchar por la "desmilitarización y la desnazificación de Ucrania".

La OTAN ha activado el artículo 4 de la Alianza Atlántica tras la petición de Letonia, Lituania y Estonia. Este apartado recoge que los integrantes acuerda que "un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas" y los miembros actuarán en consecuencia incluso utilizando la fuerza.

En consonancia con esto, Estados Unidos y la Unión Europea han respondido de manera inmediata con graves sanciones. Sin embargo, no todos los países han condenado estos ataques. Rusia tiene algunos aliados que han defendido esta ofensiva militar y algunos países con una fuerte dependencia de Moscú no se han posicionado en contra.





La OTSC, el apoyo incondicional de Putin

El principal apoyo para Rusia es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Es una alianza que se creó tras el fin de la URSS con el fin de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, es decir, sería el equivalente a la OTAN para Rusia. A esta organización pertenecen también Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. La importante dependencia político-económica de estos países con menos poder sobre Moscú hacen que sea un apoyo incondicional a Rusia como ya hicieron en otros conflictos como las recientes tensiones en Kazajistán.

En el caso de Armenia, la dependencia sobre Rusia se intensificó tras la guerra de de Nagorno Karabaj, en la que se enfrentaron tropas armenias contra azerbaiyanas. Putin entró a mediar en el conflicto para garantizar la independencia de Armenia y aprovechar para aumentar su influencia en el sur del Cáucaso.

Bielorrusia es el mayor aliado europeo de Rusia en el conflicto. En 1999, ambos países firmaron el Tratado de la Unión para garantizar la cooperación entre los territorios y una futura integración. Rusia apoyó al líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en el conflicto de la crisis migratorio en la frontera de Polinia y ahora es el bielorruso el que ha defendido los intereses de Rusia. Esta cooperación ha permitido a Putin atacar también a Ucrania por la frontera bielorrusa, la más cercana a Kiev, y situarse el primer día de la ofensiva en la capital ucraniana.





Al igual que estos dos países, Kazajistán también le debe una a Rusia. No solo es la cooperación por ser miembro de la OTSC, también tiene que apoyar a Rusia debido a que hace mes y medio Moscú envió tropas para estabilizar la región ante las protestas. Además, "se puede decir que Kazajistán es el aliado número uno de Moscú, y para Rusia es muy importante mantener una frontera estable", afirma el analista del centro de estudios Carnegie Moscow Center, Temur Umarov.

En su papel mediador, Rusia también ofreció su apoyo en el último año tanto a Kirguistán como a Tayikistán para estabilizar la situación en sus fronteras. Estos dos miembros de la OTSC también cooperaron en el conflicto de Kazajistán de este mismo año y su gran dependencia sobre Rusia les coloca como países en Asia que apoyan a Putin en la invasión.

China, atenta a lo que pasa en Ucrania para mirar a Taiwán y consolidar la alianza con Rusia

La situación de China es muy diferente a la de estos países. Xi Jinping no depende de Rusia, pero si tiene muchos intereses político-económicos en el país y, también, en este conflicto en particular. Desde Pekín no consideran una "invasión" la ofensiva militar. La postura de China ha sido la de defender una postura diplomática, pero es consciente que de la respuesta de Occidente depende la línea a seguir en el futuro del país.

Las sanciones graves por parte de Estados Unidos y la Unión Europea pueden hacer que Rusia tenga que buscar otras alternativas comerciales y políticas. En este escenario China emerge como el principal socio de Moscú. Sus relaciones cada vez son más fructíferas y con las sanciones Rusia puede dejar de mirar a Europa para pasar a centrarse en Pekín, convirtiendo al país asiático en su principal comprados de recursos energéticos y estableciendo una alianza entre Rusia y China que amenazaría la estabilidad internacional.

Por otro lado, China vive una situación similar a Rusia. Xi Jinping ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de invadir Taiwán y la crisis de Ucrania podría ser una prueba para ver cómo actúa la OTAN en esta invasión para evaluar riesgos y buscar la mejor estrategia para hacerse con la isla.

Por tanto, no parece que China vaya a ser un aliado fiel a Rusia porque comprometería sus vínculos con el resto de países, pero si se sitúa como un aliado estratégico en el conflicto al que no le interesa condenar la invasión.





Irán, unidos por las sanciones de Occidente

Otra país asiático que se posiciona a favor de Rusia en el conflicto es Irán. Teherán mantiene las tensiones con Occidente por la escalada nuclear del país y las sanciones que estos territorios, sobre todo Estados Unidos. Esto deja a Irán en una situación similar a Rusia que quiere aprovechar el presidente iraní, Ebrahim Raisí, para establecerse como uno de los socios principales de Moscú. El mandatario de Teherán se reunió con Putin el pasado 19 de enero para entregar un documento para "crear sinergias" con una guía de "cooperación estratégica" para los próximos 20 años.

El objetivo de Irán es profundizar en el intercambio comercial con Rusia. Ebrahim Raisí considera estas relaciones insuficientes y pretende "incrementar" los vínculos económicos, comerciales, políticos y culturales entre países.

Por otro lado, Rusia hizo de intermediario para que Irán ingresase en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), formada por China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.

Esta no sería la primera vez que ambos países cooperar en un conflicto bélico. El presidente de Irán recuerda que lucharon de forma conjunta contra el terrorismo en el conflicto armado de Siria y destacó que "esta experiencia puede servir como premisa para desarrollar la cooperación en otras direcciones".

Venezuela y Cuba, sus apoyos en América

La relación con Cuba se remonta a tiempos de la Unión Soviética por sus vínculos con el comunismo. Esta alianza histórica ha hecho que en este conflicto La Habana asegurase este miércoles que Rusia "tiene derecho a defenderse" y acusa a Estados Unidos y la OTAN de amenazar "la paz internacional". El ministro de Relaciones Exteriores ha exigido a Occidente que "atienda de manera seria y realista los fundados reclamos de garantías de seguridad de la Federación Rusia".

Por parte de Venezuela, la alianza con Rusia se consolidó con la llegada de Nicolás Maduro al poder. El líder venezolano expresó este miércoles "todo su apoyo" a su aliado en el conflicto de Ucrania. "Venezuela está con Putin, está con Rusia y está con las causas valientes y justas del mundo", afirma Nicolás Maduro.





Estos son los apoyos internacionales con los que cuenta Rusia. China es la única potencia con la que podría contar Putin en su bando, y no parece que vaya a entrar directamente en el conflicto. El resto de países no tienen una gran poderío y recuperación internacional, pero esto no parece importarle a Rusia. Las sanciones económicas no le importan y su objetivo de hacerse con el control en Ucrania avanza a pasos agigantados.