Rumanía asegura que un dron ha violado su espacio aéreo durante un ataque de Rusia a Ucrania
Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron, durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía, informan fuentes militares.
El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones militares F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (15.23 GMT) un dron, sobre cuyo origen no da detalles, sobre una zona no habitada en la zona de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, que luego desapareció del radar.
Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.
"La semana en clave internacional es para echarse a temblar porque las consecuencias pueden ser absolutamente imprevisibles"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño