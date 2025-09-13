COPE
Rumanía asegura que un dron ha violado su espacio aéreo durante un ataque de Rusia a Ucrania

Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía

Soldados ucranianos manejan un dron

Soldados manejan un dron

Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron, durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía, informan fuentes militares.

El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones militares F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (15.23 GMT) un dron, sobre cuyo origen no da detalles, sobre una zona no habitada en la zona de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, que luego desapareció del radar.

Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.

