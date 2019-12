Las 10 canciones que llevaron a Marie Fredriksson (Roxette) a lo más alto

La cantante del grupo sueco Roxette, Marie Fredriksson, a quien en 2002 le fue diagnosticado un tumor cerebral, fallecía este martes a los 61 años.

Marie Fredriksson ha sido una de las cantantes más exitosas internacionales con una gran proyección desde que empezara junto al otro 50 por ciento de Roxette, Per Gessle en 1986. El primer single de esta pareja sueca fue 'Neverending Love' formará parte del recuerdo por no hablar de 'The Look' una canción que forma parte de la historia de la canción.

En su su haber cuentan con haber ofrecido a lo largo de su carrera casi 600 espectáculos, vendiendo más 75 millones de discos y alcanzando cuatro números uno de la lista 'Billboard' estadounidense.

En 2002 le detectaban un tumor cerebral y a partir de ahí, siempre quiso recuperarse para poder volver a los escenarios. Fredriksson se tuvo que someter a múltiples y durísimos tratamientos de radioterapia que le dejarían muchísimas secuelas. De hecho, tuvo que volver a aprender a andar, a hablar y a leer. La vida de Marie Fredriksson no ha sido nada fácil como descubría ella misma en el libro autobiográfico 'Listen to my heart' que publicaba Cúpula este mismo año.

1.- THE LOOK

2.- IT MUST HAVE BEEN LOVE

3.- SPENDING MY TIME

4.- FADING LIKE A FLOWER

5.- HOW DO YOU DO!

6.- LISTEN TO YOUR HEART

7.- JOYRIDE

8.- SLEEPING IN MY CAR

9.- CRASH! BOOM! BANG!

10.- Milk And Toast And Honey