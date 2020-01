La rocambolesca vigilia animalista de Joaquin Phoenix para celebrar su último premio

Joaquin Phoenix decidió hacer una visita peculiar la noche en la que se coronó como el mejor intérprete masculino por "Joker" en los premios del Sindicato de Actores (SAG): acudir a un matadero de cerdos, completamente trajeado, y dar de beber a los animales.

En un video publicado en Facebook se ve como, después de la ceremonia, el actor participó en una vigilia organizada en Los Ángeles por un grupo de activistas que dieron agua a los animales que esperaban su turno en el matadero, hacinados en un remolque.

