¿Serías capaz de resolver este reto visual de la CIA? Encuentra las diez diferencias

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, compartió el martes dos fotografías en su cuenta de Twitter. Las imágenes muestran una calle en el centro de una ciudad. Pueden verse edificios, coches, tiendas y viandantes.

El objetivo era proponer un reto a los internautas: encontrar 10 diferencias entre los dos retratos. “Ponga a prueba sus habilidades de observación”, ponía en el tuit junto con los hashtags #TuesdayTrivia #DiscovertheCIA.

#TuesdayTrivia#DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz