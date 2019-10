La UE y el Reino Unido logran un acuerdo para el "brexit"

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido lograron este jueves un acuerdo para la salida de ese país del club comunitario tras maratonianas negociaciones, según anunció a través de la red social Twitter el presidente de la Comisión Europea,Jean-Claude Juncker. "Donde hay voluntad, hay un acuerdo. ¡Tenemos uno!", dijo Juncker en su mensaje, acompañado de una carta dirigida a los líderes de la UE en la que les recomienda respaldar el pacto durante su cumbre de este jueves y viernes en Bruselas. Según Juncker, se trata de un acuerdo "justo y equilibrado" que testifica "nuestro compromiso para lograr soluciones". "Recomiendo que el Consejo Europeo respalde este acuerdo", recalcó.

En los últimos días se habían intensificado las negociaciones encabezadas por el francés Michel Barnier por parte de la UE, en quien los Veintisiete tenían depositada "toda su confianza", según indicaron hoy fuentes comunitarias. El máximo escollo para un acuerdo era encontrar una solución para no levantar una frontera física en la isla de Irlanda.

En su carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Juncker pidió a los Veintisiete que den luz verde al texto revisado y a la nueva declaración de intenciones sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, e instó a avanzar "con rapidez" hacia el debate sobre esa vinculación futura. "Los negociadores alcanzaron un acuerdo sobre un protocolo revisado para Irlanda e Irlanda del Norte y una declaración política revisada el 17 de octubre de 2019. Ambos han sido validados por la Comisión Europea. El primer ministro británico también me ha transmitido hoy su aprobación a estos documentos", dijo Juncker en la carta.

Según Juncker, la nueva declaración política sobre la relación futura refleja el cambio de voluntad del nuevo Gobierno británico, que tras la llegada de Boris Johnson se ha mostrado partidario de un estatus más distante en su vinculación futura con la UE. El acuerdo debe ahora recibir la luz verde de los líderes de los Veintisiete y pasar durante el fin de semana el trámite de la ratificación en la Cámara de los Comunes británica, donde el anterior texto pactado entre Londres y Bruselas recibió tres rechazos. De momento, no parece fácil: El DUP norirlandés mantiene su oposición al nuevo acuerdo del "brexit" y el laborista Corbyn cree que este acuerdo es peor que el de May que, en todo caso, los ciudadanos deben tener la "última palabra".

Si finalmente sale adelante en Londres, el sello final lo pondrían los embajadores de la Unión Europea el domingo y, la Eurocámara, durante su pleno de la próxima semana en Estrasburgo, según habían explicado fuentes diplomáticas este miércoles. Fuentes parlamentarias dijeron a Efe que la Eurocámara podría votar el próximo miércoles el acuerdo, previa revisión de su comisión de Asuntos Constitucionales, pero insistieron en que el Parlamento Europeo no celebrará ese voto si la Cámara de los Comunes no ratifica el acuerdo durante el fin de semana.

