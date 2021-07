Reino Unido empieza la "libertad" con un notorio aumento de casos

El Reino Unido elimina desde este lunes, llamado "Día de la Libertad", las últimas restricciones legales por la pandemia y el uso de las mascarillas ya no es obligatorio en locales como restaurantes o pubs pese a que los contagios diarios continúan rondando los 50.000.



El primer ministro británico, Boris Johnson, confinado al igual que el titular de Economía, Rishi Sunak, tras haber estado en contacto con el responsable de Sanidad, Sajid Javid, positivo por covid-19, ha instado a la ciudadanía a que se comporte con "cautela".



Según los últimos datos oficiales divulgados ayer, el conjunto del país registró otras 48.161 nuevas infecciones por covid-19 en las últimas 24 horas, y otras 25 muertes por la enfermedad.



Desde hoy, ya no habrá límites por ley en el número de personas que pueden juntarse en espacios cerrados o asistir a eventos, mientras que los locales nocturnos abrieron sus puertas ya en la medianoche.



La utilización de mascarillas se recomendará en algunos lugares si bien ya no serán obligatorias.



La retirada de las restricciones se acomete pese a que la comunidad científica se muestra contraria y se prevé que las infecciones en el país -que rondan ahora los 50.000 positivos diarios- alcanzarán los 200.000 casos al día a finales de verano.



No obstante, con más del 68 % de la población adulta británica vacunada, se estima que las hospitalizaciones, las enfermedades graves ocasionadas por el virus y las muertes por covid-19 se situarán en niveles mínimos en relación con los peores momentos de la pandemia.



Algunos medios locales muestran hoy imágenes de ciudadanos, mayoritariamente jóvenes, esperando a la entrada de locales nocturnos desde la medianoche para disfrutar del primer día sin restricciones sociales desde que estalló la pandemia en marzo de 2020.



Neil Ferguson, miembro del Sage -grupo científico asesor del Ejecutivo- señaló ayer a la BBC que es "casi inevitable" que las infecciones por coronavirus alcancen los 100.000 casos diarios junto con el millar de hospitalizaciones.



"Podríamos llegar a 2.000 hospitalizaciones al día, y 200.000 casos diarios", llegó a estimar el experto, que también consideró que harán falta "tres semanas" antes de que se puedan evaluar los efectos del levantamiento de las restricciones.