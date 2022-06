Reino Unido ve "decepcionante" que la UE lance acciones legales por el Brexit

El Gobierno británico describió este miércoles como "decepcionante" que la Unión Europea (UE) active acciones legales contra el Reino Unido, que esta semana presentó una ley que le permitirá ignorar partes del acuerdo del Brexit en relación a Irlanda del Norte.



"Es decepcionante que la UE haya decidido relanzar procedimientos legales en relación a los periodos de gracia actualmente en vigor, que son vitales para evitar los problemas que provoca el Protocolo" de Irlanda del Norte, afirmó un portavoz del Ejecutivo en un escueto comunicado.



Bruselas avanzó hoy que descongelará un procedimiento que ya había iniciado en 2021, cuando Londres decidió de manera unilateral no aplicar algunos de los controles acordados, y anunció dos nuevos procesos por otros incumplimientos.



"La preferencia del Reino Unido continúa siendo una solución negociada", recalca la nota del Ejecutivo británico, que considera que las medidas que puso hoy sobre la mesa la Comisión Europea para suavizar la implementación del protocolo norirlandés "son las mismas que llevamos meses discutiendo y no solucionarían los problemas".



Londres cree que los arreglos que entraron en vigor hace 18 meses para evitar una frontera entre las dos Irlandas y proteger al mismo tiempo el mercado comunitario tras la salida británica de la UE crean demasiadas fricciones económicas y sociales, por lo que exige renegociar el texto.



Bruselas se ha avenido a matizar su implementación y reducir hasta un 80 % la burocracia aduanera en el paso entre la isla de Gran Bretaña y la región británica de Irlanda del Norte, pero rechaza modificar la letra del tratado.



Ante la falta de avances, el Gobierno británico ha publicado esta semana una legislación que, si es aprobada por el Parlamento, le otorgará poderes para ignorar las cláusulas más controvertidas del acuerdo con la UE.



"El protocolo está minando el acuerdo de Viernes Santo, dificultando el comercio y provocando que los ciudadanos de Irlanda del Norte sean tratados de forma distinta respecto a los del resto del Reino Unido", sostuvo hoy el portavoz del Ejecutivo.



"La UE continúa insistiendo en que no quiere cambiar el protocolo, así que estamos obligados a actuar por nosotros mismos para cambiar las partes que están causando problemas", dijo ese portavoz, que declaró que la nueva ley aporta "soluciones prácticas y razonables" y protege "tanto el mercado único de la UE como el comercio norte-sur (entre las dos Irlandas)".