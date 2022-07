Reino Unido bate un nuevo récord de temperatura máxima tras registrar 40,3ºC en Lincolnshire

Las autoridades meteorológicas de Reino Unido han registrado este martes por primera vez en la historia 40,3 grados centígrados en la región de Lincolnshire (este), superando así la cifra anterior de 40,2ºC confirmada este mismo martes en el Aeropuerto de Heathrow de Londres.

La cifra se ha alcanzado a las 16.00 horas (hora local) a medida que Reino Unido atraviesa una fuerte ola de calor que ha llevado a algunas zonas de Gales a emitir la alerta roja por calor extremo, según informaciones del diario 'The Guardian'.

El país registró el lunes su noche más caliente con temperaturas que giran en torno a los 25ºC. No obstante, Scotland Yard ha alertado de que las altas temperaturas seguirán subiendo a lo largo de este martes.

Reino Unido encadena así tres récord de temperatura en la misma jornada, pues esta mañana el condado de Surrey, al sur de Londres, ha registrado 39,1ºC, superando la cifra máxima anterior de 38,7ºC en 2019.

El viernes, las autoridades británicas ya declararon por vez primera el estado de emergencia nacional de cara a las temperaturas récord que esperaban registrar esta semana, especialmente el lunes y martes.

Así, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) decidió incrementar la alerta de "advertencia de calor y salud" al nivel 4, el más alto posible.

La directora ejecutiva de la organización, Penny Endersby, ha descrito el pronóstico de calor extremo como "absolutamente sin precedentes" y ha instado al público a tomar en serio las advertencias.

INCENDIOS EN LONDRES

Por otro lado, el alcalde da la capital británica, Sadiq Jan, ha informado de que el Cuerpo de Bomberos de Londres ha declarado un "incidente mayor" debido al gran número de incendios en el territorio capitalino.

"Esto es crítico. El Departamento de Bomberos está bajo una inmensa presión. Por favor, tengan cuidado", ha dicho Jan en sus redes sociales, donde ha avanzado que está en contacto con las autoridades para seguir de cerca los acontecimientos.

De hecho, el alcalde ha pedido "no tomar riesgos" y no encender barbacoas, no dejar botellas o cristales en el suelo, cerciorarse de apagar bien los cigarros e informar cuanto antes en caso de presenciar nuevos incendios.

La Oficina Meteorológica ha alertado de que la mayor parte de Inglaterra se encuentra bajo riesgo "excepcional" de registrar incendios forestales, incluido el suroeste y regiones del norte.