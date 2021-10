La Reina Isabel II reaparece una semana después del susto

De amarillo y con perlas. La monarca más longeva de la historia ha vuelto al trabajo oficial este martes, y su equipo de comunicación se ha apresurado a distribuir varias imágenes en las que se ve a la Reina de Inglaterra sentada frente a la maxi pantalla de ordenador que utiliza para mantener las audiencias virtuales. Les ha tocado a los embajadores de Corea del Norte y de Suiza presentar sus credenciales y, al mismo tiempo, protagonizar la vuelta a la vida pública de la mujer sobre la cual están puestos los ojos –y la respiración—de toda la Commonwealth.





De momento, ni una palabra sobre el estado físico de Isabel II. La prueba de fuego llegará la semana que viene y el escenario será Glasgow: ella es la anfitriona principal de la COP26, la importante cumbre mundial sobre el cambio climático que arrancará en Escocia el 31 de octubre. ¿Acudirá a la cita? ¿Con o sin bastón? Hasta ahora todo son especulaciones, dada la escasa información que ha emanado de las fuentes oficiales. Más allá de “los médicos le han recomendado reposo” de Palacio no ha salido nada. Tuvieron que admitir que hubo un ingreso hospitalario para “chequeos preliminares” cuando un tabloide desveló que la Reina no estaba descansando tranquilamente en el Castillo de Windsor, en contra de lo que afirmaban los portavoces de Buckingham. Pero no ha habido manera de obtener más datos ni contexto.