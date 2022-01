Registrado un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter cerca de Tonga

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala abierta de Richter ha sacudido este jueves el archipiélago de Tonga, menos de dos semanas después de un tsunami provocado por la erupción de un volcán submarino que causó enormes daños en el país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha detallado en su página web que el epicentro del seísmo se ha ubicado a unos 260 kilómetros de la capital de Tonga, Nukualofa, mientras que el hipocentro ha estado situado a 4,2 kilómetros de profundidad.

La erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha'apai y el posterior tsunami dejaron cerca de 84.000 afectados, lo que supone el 80 por ciento de la población de Tonga, según datos de Naciones Unidas. Las autoridades han confirmado hasta ahora tres fallecidos.

I can't fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane.pic.twitter.com/1dXRa0lX25