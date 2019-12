La sobrecogedora historia del coyote al que confundieron con un perrito abandonado

Un coyote salvaje cambió la vida de la joven mexicana que lo recogió en la carretera pensando que se trataba de un perrito herido. Cuando se quiso dar cuenta de que se trataba de un animal salvaje era tarde.

El suceso ocurrió en las cercanías de Tamaulipas, en el noreste de México y lo conocimos a través del hermano de la protagonista, que lanzó un mensaje en sus redes sociales en el que informaba de lo sucedido.

Hoy mi hrna recogió a un COYOTE pensando que era un perro atropellado y lo llevo al veterinario. pic.twitter.com/GuWXqHidIf — Low key boy (@Athie_Alejandro) September 27, 2019

"Hoy mi hermana recogió a un COYOTE pensando que era un perro atropellado y lo llevo al veterinario", aseguraba este usuario.

La joven protagonista de la historia estaba conduciendo junto a una amiga cuando se encontraron con el animal herido, que agonizaba en la carretera después de haber sido atropellado.

Las jóvenes se bajaron del coche e inmediatamente fueron a recoger al mamífero, que tenía una lesión cervical y una actitud sumisa. Las chicas tomaron la decisión de buscar un veterinario para ayudar al animal.

El coyote 'Pancho' fue trasladado al Centro Médico Pets Pro, donde fue hospitalizado para ser tratado por un especialista.

"El diagnóstico fue trauma medular agudo secundario a traumatismo. Tiene la médula dañada y una vértebra destrozada”, dijo Gaby Frías, la amiga de Andrea que se encottraba en el coche, según una entrevista con el El Universal.

Lamentablemente, la historia del coyote Pancho tiene un final trágico, ya que pocos días después de entrar en el centro veterinario murió debido a las heridas sufridas en el atropello.

"Desgraciadamente, el día de ayer en la noche, Pancho ya no pudo continuar luchando con nosotros. Todos los días se trataba con él, pero Pancho simplemente no respondía al tratamiento, se hizo todo lo humanamente posible hasta el último momento y siempre se busco que el saliera adelante con la mejor calidad de vida posible y que no sufriera. Pancho se fue hoy pero nos dejó algo muy importante" aseguró Andrea, la chica que encontró el coyote, en una publicación en su Facebook.

Según explicaba Andrea, Pancho fue trasladado a otro centro veterinario para buscar ayuda, pero la gravedad de sus lesiones le impedía la movilidad y le dificultaba evacuar.

A pesar de ser un animal salvaje, el coyote nunca se mostró hostil con sus cuidadores. Sus restos fueron incinerados y se conservan en una urna biodegradable.