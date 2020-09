La reacción de una mujer a la que pillan robando en un supermercado: “Te denuncio por violencia de género”

Una situación insólita la que han vivido esta semana en un supermercado después de que el vigilante pillara “in fraganti” a una mujer que intentaba robar casi 30 latas de atún. En unas imágenes que se han vuelto virales a lo largo del mundo la ladrona tiene una reacción de lo más increíble y que ha dejado a todo internet con la boca abierta: “Si me tocas, te denuncio por violencia de género”.

En una situación de delicada situación económica no son pocas las familias que terminan recurriendo a robar algún artículo esporádico de primera necesidad, pero pocas consumen tanto atún como el de esta señora o pocos tienen reacciones tan surrealistas cuando les pillan con 'las manos en la masa'. Fue la pericia de uno de los vigilantes del recinto que avistó que la clienta del supermercado se marchaba del lugar con bultos sospechosos debajo del jersey y procedió a pedirle que le enseñara qué era lo que escondía.

La reacción de la mujer

Como si de una serie de comedia se tratase, cuando el agente de seguridad le dice a la mujer que le enseñe qué esconde entre la ropa empiezan a caer latas de atún en conserva hasta inundar el suelo de conservas. La protagonista del vídeo había sustraído hasta 27 latas de atún. Aunque los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada en una localidad de Argentina, podemos suponer que 30 latas de atún no es un despiste ridículo ni movimiento socorrido para cenar esa misma noche.

Ante el descubrimiento, la mujer entra en cólera y empieza a culpar al empleado del recinto y a defenderse, argumentando que aquellas latas las había pagado. “No vengo más a este lugar”, amenaza en las imágenes. “Yo esto lo compré con mi dinero, preguntadle. Mira que tengo el ticket. No tengo más, lo compré y lo pagué”, seguía argumentando entre preguntas del guarda de seguridad, que le pedía que se echara a un lado para no molestar a los clientes y para que pudieran retirar las latas del suelo de acceso al supermercado.

“Te denuncio por violencia de género”

En ese momento el encuentro entre la mujer y el empleado comienza a volverse aún más tenso cuando se cruza con otro empleado y cuando intentan recolocarle la mascarilla a la sospechosa, que la tenía bajada casi hasta la boca. La mujer reacciona de forma violenta y explota contra el guardia: “No me empujes ni me pegues”, gritaba la señora. “No vienes más”, le espetaba un trabajador del supermercado desde la otra parte de la imagen.

En ese momento llegaba la frase más polémica del incidente en forma de amenaza judicial: “Si me tocas te denuncio por violencia de género”, le acusaba la mujer mientras bajaba las escaleras mecánicas con la bolsa de la compra en la mano. “¡Pero si estás robando!”, le recriminaban desde la parte de arriba de la cinta transportadora.

Un incidente que ha encendido la fueria de las redes sociales que acusaban a la mujer de protegerse de un robo valiéndose de una ley con un propósito muy diferente.