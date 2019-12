La reacción de Mourinho tras anunciar que su perro ha muerto en Navidad que se ha vuelto viral

El exentrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha emocionado este jueves a las redes sociales tras anunciar en directo en televisión que su perro ha fallecido en pleno día de Navidad. El hombre al frente del banquillo del Tottenham Hotspur respondía de manera sorprendente con la trágica noticia al ser preguntado cómo había pasado las fiestas, y la reacción no ha dejado a nadie indiferente.

En una entrevista junto al césped de White Heart Lane, el estado donde juega el equipo que dirige el técnico portugués, el periodista preguntaba a Mourinho: “¿Qué tal el día de Navidad?”. Una pregunta inocente y cordial en estos días, pero que en este caso ha recibido una respuesta de lo más cortante por parte del entrenador luso: “Mi perro murió y mi perro es mi familia, así que ha sido muy difícil”, respondía Mourinho afligido en una imagen en la que era visible que estaba a punto de llorar.

Sad news to start the day from Jose Mourinho...



Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H