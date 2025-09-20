Reabre la terminal del aeropuerto de Dublín evacuada por una "alerta de seguridad"

La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín reabrió este sábado tras haber permanecido evacuada durante varias horas como medida de precaución, después de recibirse una alerta de seguridad en torno a las 11:30 hora local (10:30 GMT).

El propio nodo aéreo irlandés confirmó en redes sociales que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal. A las 13:50 hora local (12:50 GMT), el aeropuerto anunció que la terminal “ha recibido el visto bueno” para volver a operar, aunque advirtió de posibles interrupciones temporales en los vuelos durante el resto del día.

Evacuación por precaución inmediata

Según la radiotelevisión pública RTÉ, la evacuación fue ejecutada como medida preventiva, sin que por el momento se conozcan más detalles sobre el motivo concreto de la alerta. La Policía irlandesa (Garda) confirmó en la red social X la presencia de agentes en la zona y restringió el acceso de vehículos a ambos extremos del recinto aeroportuario.

Durante las horas de evacuación, miles de pasajeros tuvieron que esperar en el exterior de la terminal, como mostraron diferentes imágenes difundidas en redes sociales. El aeropuerto recomendó en todo momento seguir las instrucciones del personal hacia los puntos designados de reunión y mantenerse atentos a las actualizaciones de las aerolíneas.

Coincidencia con caos europeo

La situación en Dublín coincidió con una jornada marcada por un ciberataque que durante la noche del viernes afectó a Collins Aerospace, proveedor de sistemas de facturación y embarque en varios aeropuertos europeos.

Ese ataque provocó retrasos y cancelaciones en Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres), donde miles de viajeros vieron alterados sus planes. A primera hora de la mañana, Heathrow confirmaba en X que el problema técnico podía causar “demoras” en el embarque de pasajeros.

El aeropuerto dublinés, sin embargo, quiso dejar claro en un comunicado que la evacuación de su Terminal 2 “no guarda relación” con ese ataque informático. En otro mensaje en redes sociales aclaró: “Por separado, un problema de software a nivel europeo está causando impactos menores en los aeropuertos hoy, incluido el de Dublín y el de Cork”.