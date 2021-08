¿Quiénes son los talibanes?

El avance talibán en Afganistán lleva siendo noticia los últimos días a nivel internacional, pero más aún si cabe, este fin de semana, cuando las tropas de esta causa han logrado tomar la ciudad de Kabul y declarar su victoria sembrando un clima de dudas, temor e incertidumbre en el que varios países aprovecharán para tomar partida y quién sabe si aportar también su granito de arena para favorecer la proliferación de este nuevo estado.

Pero la duda a estas alturas para mucha gente es aclarar quiénes son los talibán, qué es lo que los mueve y la gran pregunta por parte de todos, qué es lo que va a pasar con Afganistán. Para ello, hemos hablado de nuevo con el Codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y profesor colaborador del Centro Universitario ISEN de Cartagena, Chema Gil, con el que ya charlamos sobreel avance del colectivo en todo el país.

Según el experto, el Estado Talibán es un "colectivo ultra conservador" que tiene varios objetivos, pero cuya principal misión es "crear un emirato" bajo sus términos y que tendrá el Islam como imposición principal a la ciudadanía. "Colaborarán con Al Qaeda y el Daesh" algo que dará fuerza al terrorismo internacional y que, a buen seguro, traerá consecuencias; a pesar de que en un principio prometieron que "no prestarían ninguna ayuda" a ninguno de estos pulmones de terrorismo.

La imposición de su pensamiento en la sociedad afgana traerá diferentes consecuencias que ya se están viendo. Comentaba Chema Gil que las mujeres "quedarían condenadas al ostracismo, y toda la población estaría sometida", es por ello por lo que ha sido frecuente ver en redes sociales la constante salida de ciudadanos que buscan el exilio de Kabul y del país afgano, tal y como se ha comprobado este último fin de semana.

Kabul, Afganistán. La gente abandona la ciudad por el avance de los talibanes.



Tras la salida de las tropas estadounidenses, el país se ha convertido en un caos. pic.twitter.com/y1TJYj6LjF — ???? ??J?s?? A?????????? (@AlfredoBatista) August 15, 2021

"Lo que van a crear es un Estado Islámico radical, en el que se van a vulnerar los Derechos Humanos, y eso es así", apuntaba Chema Gil. Y es que precisamente Afganistán ha sido siempre un país imposible de conquistar "por su geografía, sus tribus y el aumento de los cultivos de opio", destaca nuestro experto que además "solo hay una carretera que cruza de norte a sur el territorio" algo que dificulta en gran manera el desplazamiento. Cuando preguntamos por el futuro de Afganistán la respuesta es clara: "Tiene muy mala pinta, el futuro se ve muy negro", el mandato talibán acaba de empezar y el resto del mundo permanece a la expectativa.

"Hemos perdido una guerra, es un fracaso"

Mientras miles de afganos tratan de huir de su país, los colaboradores de la OTAN siguen pidiendo auxilio para ser rescatados de una muerte segura. Aún permanecen allí traductores, guerrilleros y demás ciudadanos que observan cómo se están quedando sin el amparo de los estados aliados en el momento más decisivo para su futuro.

"España y la OTAN llegaron en 2001 con la intención de responder con una guerra simétrica a los ataques terroristas de Estados Unidos", algo que no solo no ha servido para nada, sino que "ha sido un fracaso para la Comunidad Internacional". La sensación de todos los países que formamos parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte es que "veinte años allí no han servido de nada, solo han traído muerte a nuestros compatriotas".