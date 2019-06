¿Quién sustituirá a Theresa May? Solo quedan cuatro aspirantes

Rory Stewart, ministro de Desarrollo Internacional, ha quedado fuera este miércoles de la carrera por sustituir a Theresa May. Ya solo quedan cuatro aspirantes para dirigir al Partido Conservador y, en consecuencia, el Gobierno británico.

En la tercera votación del proceso para elegir al nuevo líder "tory", el exalcalde de Londres Boris Johnson, que defiende abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo, volvió a ser el candidato más respaldado, al sumar 143 de los 313 votos emitidos. Mañana jueves se celebrarán nuevas rondas de votaciones, hasta que tan solo queden dos aspirantes, que se someterán entonces a una elección entre los afiliados de la formación británica, cuyo ganador se conocerá a finales de julio.

Después de Johnson, el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, obtuvo hoy 54 votos, mientras que el titular de Medioambiente, Michael Gove, logró 51 y el de Interior, Sajid Javid, 38. Stewart, con 27 votos, fue el candidato menos votado de la tercera ronda, por lo que quedó fuera del proceso.

El titular de Desarrollo Internacional era el aspirante más moderado respecto al "brexit" y el único que se oponía en cualquier circunstancia a una ruptura no negociada con la UE. Stewart ha advertido en los últimos días de que la Unión Europea no otorgará al Reino Unido más concesiones que las que negoció con May.

Los cuatro "tories" que se mantienen en el proceso de primarias, en cambio, apuestan por renegociar el acuerdo de salida, a pesar de que Bruselas ha reiterado hasta ahora que no modificará los términos ya pactados. Johnson, el favorito para ocupar el despacho del número 10 de Downing Street, ha sugerido que no abonaría la factura de salida de la UE, de unos 39.000 millones de libras (44.000 millones de euros), si no hay cambios en las condiciones del divorcio.

El ganador de las primarias conservadoras, que se conocerá durante la semana del 22 julio, heredará el cargo de primer ministro que dejará vacante May, que avanzó su intención de dimitir a finales de mayo.