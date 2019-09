¿Quién es Greta Thunberg, cuál es su entorno y cómo ha sido su fulgurante ascenso?

"Triste y enfadada", la adolescente sueca y activista climática Greta Thunberg impactó este lunes con toda la rabia de un meteorito en la sede de Naciones Unidas para recriminar a los líderes mundiales su inacción por revertir la crisis climática y para decirles que los jóvenes sí van a actuar. Inmediatamente después de su intervención, junto a otros quince niños y jóvenes de distintos países, presentó una queja oficial ante el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, para protestar por la falta de acción de los Gobiernos ante el calentamiento global.

La irrupción de Thunberg en el panorama mediático internacional hace 13 meses ha calado con fuerza en la mentalidad de miles de jóvenes de todo el mundo que se manifiestan públicamente, y en la práctica, bajo la consigna de “no hay planeta B”. Jóvenes como los que salieron en el día de ayer a las calles de diversas ciudades europeas para seguir mostrando su preocupación sobre el cambio climático y su efecto inmediato en los recursos naturales del planeta.

Pero, ¿quién es Greta Thunberg?, ¿por qué su ascenso ha sido tan fulgurante? Te lo contamos en COPE.es.

PERFIL

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (3 de enero de 2003) es una activista ambiental que nació en Estocolmo, y que lleva concienciada con el cambio climático desde 2011 (con 8 años), cuando empezó a comprobar la ‘inacción mundial’ al respecto. Esto vino después de que en su colegio viera un documental sobre la contaminación en el mar. Esto la impactó tanto que acabó por obsesionarla con el cambio climático y el efecto invernadero. Hasta el punto de que entró en depresión, no comía, sufría ansiedad y ni siquiera hablaba. Esto culminó con su diagnóstico del síndrome de Asperger; batalla que compaginó con la de concienciar a las autoridades mundiales de la importancia del cambio climático. Asimismo, Thunberg comenzó un proceso en el que dejó de alimentarse con carne y sus derivados, y a transportarse en aviones para reducir el uso de combustible, entre otras cosas.

Es hija del actor Svante Thunberg y de la cantante ópera Malena Ernman. Asimismo, su abuelo paterno, Olof Thunberg, director y actor cinematográfico, también es una figura reputada en el país. De hecho, los primeros pasos en cuanto a activismo de Greta se produjeron concienciado a sus familiares acerca de los efectos del carbono; lo que llegó a provocar, según se revela en el libro ‘Escenas del corazón’ (2018), escrito por Melena, Svante, Greta y su hermana Beata. Después de esto, su madre dejó de viajar en avión por la emisión de gases de efecto invernadero y ya solo trabaja en países nórdicos; y la familia transformó su vivienda en un inmueble sostenible.

Justamente en este año, 2018, Greta deja de ir a clase y comienza sus huelgas estudiantiles por el cambio climático. Concretamente, el 20 de agosto, cuando decidió no asistir a la escuela hasta las celebración de elecciones generales de su país (9 de septiembre de 2018) exigiendo en la calle que Suecia respetara el Acuerdo de París y la regulación de emisiones de carbono que en este se establecía.

Tras los comicios decide iniciar los ‘Friday for the Future’; viernes de protestas que corrieron como la pólvora gracias a internet y que lograron crear una comunidad formada por decenas de miles de jóvenes concienciados con el activismo ambiental que se manifestaron en más de 270 ciudades alrededor de todo el mundo.

Además, la fama de Thunberg la ha llevado a dar discursos ante líderes mundiales, a aparecer en los medios de comunicación más prestigiosos del mundo, y a copar la portada de revistas como Time o GQ. Esto también ha contribuido al asentamiento de la joven activista como una de las líderes globales con mayor proyección.

A pesar de todos sus movimientos, Greta afirma que "las emisiones no han bajado, así que seguimos en la casilla de salida y necesitamos hacer más, solo estamos rascando la superficie".

ESCAPARATES MUNDIALES EN LOS QUE HA INTERVENIDO

TEDx Estocolmo

El 24 de noviembre de 2018 participó en estas reconocidas charlas sobre Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Allí alzó su voz contra las autoridades internacionales por la “emergencia climática” y las distintas políticas verdes que promovidas en las últimas décadas no han surtido efecto. Un golpe de autoridad que consiguió espolear a los movimientos de ‘Jóvenes Por el Clima’ a nivel mundial.

Foro Económico Mundial de Davos

En enero de 2019, Thunberg llegó a Zúrich en tren para acudir a este foro de relevancia internacional y manifestarse a las puertas como protesta por el cambio climático junto a otro grupo de jóvenes. Entonces, fue recibida por la directora del FMI, Christine Lagarde. Asimismo, en los días siguientes pudo participar en distintas sesiones para concienciar sobre la alteración climática con personaldiades como el cantante Bono o la antropóloga Jane Godall.

Antes de esto, Greta Thunberg ya había intervenido en la reunión de la cumbre climática COP24 que se celebró en diciembre en Katowice (Polonia). Allí y en nombre de las organizaciones integrantes de la organización Climate Justice Now, mostró ante líderes políticos de todo el mundo, su preocupación por la “justicia climática y por el planeta”. En su discurso les acusó de que la civilización estaba siendo “sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero”.

Discurso ante el Comité Económico y Social Europeo

En una conferencia organizada por el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas, Thunberg pronunció un apasionado discurso sobre la movilización de adolescentes en toda la Unión Europea, que desde hacía varias semanas se manifiestaban durante su jornada escolar para pedir a sus gobiernos acciones concretas contra el cambio climático. "Estamos faltando al colegio porque hemos hecho nuestros deberes", así inició su discurso la joven activista sueca.

"La gente nos dice que tienen la esperanza de que la gente joven va a salvar el mundo, pero no lo vamos a hacer. Simplemente no hay suficiente tiempo para esperar a que crezcamos y tomemos el control", apuntillaba entonces Thunberg.

Viaje a Estados Unidos a bordo del velero Malizia II

El 30 de agosto de 2019 la activista sueca de 16 años Greta Thunberg atraía a varios cientos de jóvenes a las protesta de los ‘Viernes para el Futuro’ que un grupo de niños celebraba habitualmente frente a la sede de Naciones Unidas para concienciar sobre la crisis climática. "Es el sistema lo que hay que cambiar, no el clima", "Dejen de negar que la tierra se está muriendo" o "Queremos un futuro saludable" eran algunos de los lemas que gritaban los jóvenes que se concentraron frente al edificio de la ONU y que después marcharon frente a su fachada por la Primera avenida, junto a Thunberg, que llegó a Estados Unidos en velero para no contaminar tras una travesía de más de dos semanas por el Atlántico.

Discurso en la Cumbre sobre la Acción Climática ONU

La joven activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, acusó el pasado lunes 23 de septiembre de 2019 a los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática y les avisó de que los jóvenes van a empezar el cambio, "les guste o no".

"Aquí y ahora es donde damos un paso adelante, el cambio viene, les guste o no", dijo Greta en el comienzo de la Cumbre de Acción Climática que se en la sede de Naciones Unidas.

Once again; this isn’t about just 5 nations.

They were named since they are the highest emitters that have ratified the UN Convention of the Rights of the Child, on which the complaint is built. China, USA, Saudi Arabia, Russia etc haven’t.

Visit https://t.co/VxeelgLkDi for more. https://t.co/TKQjJ3KjsR