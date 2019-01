¿Quién es Cyntoia Brown? El indulto a una joven que mató a su maltratador divide a EEUU

Quince años después de ser sentenciada a cadena perpetua por asesinato, Cyntoia Brown saldrá de prisión. Tenía 16 años cuando, en 2004, mató a un hombre que había pagado por tener sexo con ella y quiso maltratarla, según su testimonio. En el juicio, sus abogados alegaron además que la chica era víctíma de una red de tráfico sexual.

El gobernador de Tennessee, Bill Haslam, ha anunciado esta semana que habrá clemencia para Cyntoia Brown: "Cometió, como ella misma admitió, un crimen horrible a la edad de 16 años. Sin embargo, imponer una sentencia de por vida a una menor que requeriría pasar al menos 51 años (en prisión) antes de que su caso pudiese ser revisado es demasiado, a la luz de los extraordinarios pasos que Brown ha tomado para reconstruir su vida “.

Mientras que agentes de la ley se han opuesto al indulto, al considerar que el asesinato que cometió Cyntoia Brown no tiene justificación, multitud de personajes públicos y ciudadanos han celebrado la decisión del gobernador Haslam. Entre ellas, celebridades como Kim Kardashian West; Stacey Abrams, candidata demócrata por Georgia; y las actrices Alyssa Milano y Viola Davis.

Thank you Governor Haslam https://t.co/rAiru84fgn — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 7 de enero de 2019

Justice has finally been served: #CyntoiaBrown has been granted clemency. This victory belongs to Cyntoia Brown & to the Tennessee human trafficking activists, especially Black women, who refused to concede injustice & instead organized to create change. https://t.co/ANC0aOXj5N — Stacey Abrams (@staceyabrams) 7 de enero de 2019

YES!!! YES! This is when our justice system makes me proud. Made my day ♥️ https://t.co/k7CUoJMClR — Viola Davis (@violadavis) 7 de enero de 2019

Yes!!! Cyntoia Brown is granted full clemency!! Thank you, Governor Haslam! Thank you! https://t.co/4rJUH5Wiwd — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 7 de enero de 2019

Brown fue condenada en 2006 por asesinar a Allen, un agente inmobiliario de Nashville. La policía dijo que la chica disparó a Allen en la parte posterior de la cabeza para robarle después de que él solicitara sus servicios sexuales.

Ella alegó que fue maltratada y que temía por su propia vida. Sus abogados añadieron que era víctima de una red de trata sexual y que además no disponía de la capacidad mental para ser considerada culpable, ya que su madre abusó del alchohol mientras estaba embarazada de ella.

Según el auto judicial, Allen recogió a la adolescente en una cadena de restaurantes de comida rápida. Ella accedió a tener sexo con él a cambio de 150 dólares. Cuando llegaron a su casa, Brown explicó a las autoridades que ella pensó que él estaba buscando una pistola, así que ella le disparó primero con la pistola que ella llevaba en su bolso. Después, cogió las dos armas y dinero de la cartera de la víctima antes de huir.

Brown expresó su agradecimiento por el indulto en un comunicado publicado el lunes por sus representantes legales.

“Gracias Gobernador, por darme una segunda oportunidad. Haré todo lo que esté en mis manos para justificar su fe en mí (...) Estoy agradecida por todo el apoyo, las oraciones y el aliento (...)”