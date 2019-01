¿Qué países reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela?

Juan Guaidó se ha autoproclamado este miércoles "presidente encargado" de Venezuela durante las multitudinarias manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional que preside en todo el país contra el Gobierno de Nicolás Maduro, desencadenando de forma inmediata una ola de reconocimientos de los países de la región, principalmente.

El encargado de dar el pistoletazo de salida ha sido el presidente estadounidense, Donald Trump. "El pueblo venezolano ha hablado valientemente contra Maduro y su régimen y ha exigido libertad y Estado de Derecho", ha aseverado el mandatario norteamericano. "Animo a otros gobiernos del hemisferio occidental a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela", ha añadido, asegurando que Estados Unidos "trabajará constructivamente con ellos". Y su vicepresidente, Mike Pence, ha sido el encargado de trasmitir eso de manera oficial en un vídeo con marcados gestos de complicidad hacia la oposición.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn