Putin denuncia la polémica generada sobre la exportación de trigo desde Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha denunciado este viernes que la "histeria" generada en torno a la exportación de trigo desde los puertos ucranianos es una polémica alimentada "artificialmente".

"La histeria se infla artificialmente respecto a la culminación del transporte a través de los puertos del mar Negro", ha criticado Putin en su intervención telemática durante una reunión del bloque BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

En este foro, el mandatario ruso ha asegurado que Moscú está predispuesta a garantizar el libre tránsito de barcos con grano por aguas del mar Negro, si bien ha incidido en que los problemas del mercado mundial de trigo no dependen de que este asunto se solucione. "He declarado públicamente muchas veces, y quiero enfatizar una vez más, que Rusia no impide la exportación de granos ucranianos desde el territorio de este país y está lista para garantizar el libre paso de barcos con granos hacia aguas internacionales", ha defendido.

El presidente Putin ha afirmado que existe un acuerdo con los representantes de Naciones Unidas para este fin, sin embargo aún falta que las autoridades de Ucrania adopten un "enfoque constructivo" al respecto.

Finalmente, el líder ruso ha puesto en valor el rol de su país en el mercado mundial de alimentos, y ha asegurado que Moscú sigue dispuesta a continuar "de buena fe" cumpliendo con todas sus "obligaciones contractuales" para el suministro de productos agrícolas, fertilizantes y otros productos críticos.

En el marco de la guerra en Ucrania, decenas de toneladas de trigo se encuentran recluidas en este país sin posibilidad de ser exportadas. Gran parte de las potencias internacionales han acusado a Rusia de estar detrás de este asunto, algo que desde Moscú han rechazado en reiteradas ocasiones e incluso trasladando la responsabilidad a Ucrania.