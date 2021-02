Protestas en Rusia: “La amenaza de Navalni para Putin está en su poder de movilización”

Alexéi Navalni ha ido creciendo en Rusia como la principal voz disidente a la que Vládimir Putin no es capaz de callar. En verano el opositor ruso estuvo a punto de morir envenenado, y ahora ha sido condenado por un tribunal a una pena de tres años y medio de cárcel. “Navalni y su equipo han estado trabajando desde hace tiempo para destapar la corrupción en el establishment político ruso y para mostrar al pueblo ruso la riqueza que sus dirigentes han acumulado mientras que muchos rusos viven por debajo del umbral de la pobreza”, explica a COPE Anna Korbut, periodista especializada en Rusia y Ucrania y antigua colaboradora de Chatham House, un influyente think tank. Esta labor ha sido aplaudida “por algunos sectores de la población, aunque no la mayoría, y ha ido llegando cada vez a más gente”. Anna Korbut cuenta que, además “Navalni y su equipo han desarrollado una idea para cosechar votos que se llama 'plataforma inteligente de voto', que consiste en “votar por cualquiera que no represente a Vládimir Putin -o a su partido Rusia Unida- en las elecciones, y así diluir el monopolio de su partido en el poder”. Y precisamente “por estas actividades y su potencial para movilizar a votantes, Putin está intentando silenciarle”.

“La amenaza de Alexéi Navalni para Putin está en su poder de movilización porque tiene una forma eficaz de llegar a mucha gente, y revelar lo que está pasando en el poder”, señala la periodista. Sin embargo, “de acuerdo con los sondeos, Navalni no es el político más popular en Rusia, la mayoría de los rusos no le ven como una alternativa a Putin, pero el trabajo que ha hecho con su equipo destapando la corrupción ha dado un impulso para movilizar a la gente”, señala Korbut. Ve las actuales protestas contra el envío de Navalni a prisión como “un movimiento empujado por la frustración”, y no cree que haya una una figura de la oposición en Rusia que “canalice o concentre el apoyo” de todos los detractores de Putin.

Sobre el intento de asesinato de Alexéi Navalni en agosto declara que no se puede esperar que se lleve a cabo una investigación creíble en Rusia. Y que hay muchas pruebas indirectas que apuntan al Kremlin. No descarta que vuelvan a intentarlo. “Hemos visto a unas cuantas personas críticas con Putin que han sido asesinadas o atacadas, lo hemos visto repetidamente”, concluye.