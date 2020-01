El príncipe Enrique y Meghan Markle no pertenecerán a la Familia Real británica desde primavera

El Palacio de Buckingham ha informado este sábado de que se ha llegado un acuerdo con el Príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, duques de Sussex, para que dejen de formar parte de la familia real británica a partir de la primavera de este mismo año y por tanto dejarán de recibir fondos públicos por su trabajo como tal.

