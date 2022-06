El primer ministro italiano reitera su apoyo a Ucrania a pesar de las tensiones surgidas por el envío de armas

El primer ministro italiano, Mario Draghi, avanzó este martes que seguirá la misma línea de acción que hasta ahora en apoyo de Ucrania, después de que dos socios clave de su coalición gubernamental hayan expresado dudas sobre si armar a la resistencia.



"Italia seguirá trabajando con la Unión Europea (UE) y sus socios del G7 en ayudar a Ucrania, buscar la paz y superar esta crisis. Este es el mandato que el Gobierno ha recibido del Parlamento, de vosotros, esta es la guía para nuestra acción", dijo ante el Senado, en una comparecencia previa al Consejo Europeo de esta semana.



En los últimos días, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), el partido mayor de la coalición de unidad nacional de Draghi, ha presionado para cambiar la postura italiana y dejar de enviar armas a Ucrania en favor de "una solución diplomática", algo que generó tensiones. Pero finalmente, el movimiento, al borde de la escisión por una profunda crisis, se conformará con que cada envío de armamento pase por el Parlamento, según avanzan los medios locales.



También la ultraderechista Liga de Matteo Salvini viene apostando por dejar de armar a la resistencia ucraniana, lo que podría poner en apuros al Gobierno de Draghi a sólo medio año del final de la legislatura, que termina en marzo de 2023. Cuando acabe la sesión parlamentaria en el Senado, se procederá al voto de una serie de resoluciones en las que se aborda este tema y que mantienen divisiones dentro de la coalición de Draghi, apoyado por todos los partidos menos por los ultras Hermanos de Italia.



El primer ministro italiano avanzó que en Ucrania, con 4.569 civiles muertos y 5.691 heridos desde el estallido de la invasión rusa, el 24 de febrero, "las responsabilidades serán investigadas y los crímenes de guerra castigados". En este sentido, defendió la necesidad de que Ucrania se defienda porque "la sumisión violenta y la represión de un pueblo por mano de un ejército no lleva a la paz, sino a prolongar el conflicto".



Por otro lado, Draghi, tal y como manifestó en su reciente visita a Kiev, "quiere a Ucrania en la UE y que tenga estatus de candidato" y así lo defenderá esta semana en Bruselas, aunque no todos los miembros del bloque comunitarios opinan igual.



"Soy consciente de que no todos los estados miembros hoy comparten esta posición, pero la recomendación de la Comisión Europea (que ha recomendado a Ucrania como candidato) es una señal que anima y espero que el Consejo Europeo pueda adoptar una posición consensuada al respecto", auguró.



Y agregó: "Gran parte de países cercanos a Rusia, grandes y pequeños, miran ahora a la UE por seguridad, paz y estabilidad. El recorrido como país candidato es largo, por las importantes reformes estructurales solicitadas, pero la señal Europa debe ser clara y valiente". En cuanto a la ampliación de la UE a los Balcanes occidentales, el Gobierno italiano es partidario a iniciar las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte.