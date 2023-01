El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, insiste en pedir los tanques alemanes

En la primera reacción del presidente ucraniano tras la reunión celebrada en Ramstein, en la que Alemania volvió a retrasar la decisión sobre el envío de los blindados leopard a la guerra, Zelenski dice que no hay otra alternativa. Agradece la ayuda de Estados Unidos, donde se sabe, asegura, "que la libertad no se puede perder" y pide que dicha ayuda no se ralentice.

"Podemos concluir que la reunión de Ramstein fortalecerá nuestra resiliencia, los socios son firmes en su actitud, apoyarán a Ucrania tanto como sea necesario para nuestra victoria. Todavía tenemos que luchar por el suministro de tanques modernos, pero cada día hacemos más evidente que no hay otra alternativa que tomar la decisión sobre los tanques" explicaba el presidente ucraniano.

Los países bálticos apoyan a Ucrania

Los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania han pedido este sábado en sus redes sociales al Gobierno alemán que envíe "inmediatamente" tanques Leopard a Ucrania para asistir al Ejército ucraniano contra la invasión rusa ante el recelo exhibido por Berlín.

"Nosotros, los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania, pedimos a Alemania que envíe inmediatamente tanques Leopard a Ucrania", han manifestado en sus respectivas cuentas Urmas Reinsalu, Edgars Rinkevics y Gabrielius Landsbergis.

La decisión, argumentan, "es necesaria para detener la agresión rusa, ayudar a Ucrania y restaurar rápidamente la paz en Europa".

Los ministros de Exteriores describen a Alemania como "la principal potencia europea" y señalan que, como tal, "tiene una responsabilidad especial en este sentido".

Tras la reunión de los 40 países aliados del Grupo de Contacto para Ucrania en la base militar alemana de Ramstein, el Gobierno alemán no ha desbloqueado por el momento el suministro de carros de combate en Ucrania.

Desde Estados Unidos y Ucrania han pedido dar un paso más para el despliegue de los tanques Leopard que reclaman los ucranianos.