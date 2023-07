Preocupación en Francia por la desaparición de un niño de dos años en una aldea

Los investigadores continúan sin pistas específicas para resolver la desaparición de un niño de 2 años, llamado Émile, en una zona montañosa del sureste francés, que permanece en paradero desconocido desde el sábado, 8 de julio.



El fiscal de Digne-les-Bains, localidad próxima a la población donde desapareció el pequeño, Rémy Avon, explicó ayer a la prensa que "en el momento actual", no disponen de ningún indicio, información o elemento que pueda ayudarles a "comprender esta desaparición".



Las autoridades solo cuentan, por tanto, con dos testimonios de vecinos de la pequeña población de Haut-Vernet que, ya en el fin de semana, habían declarado haber visto de lejos al niño saliendo de la casa de su familia y caminando solo por una pequeña calle descendente.

Haut-Vernet es una pequeña aldea situada a 1.200 metros de altura, es una comunidad donde viven apenas 25 personas y que está rodeada de bosques y campos. Las pesquisas realizadas hasta ahora incluyen el rastreo de la treintena de edificios que constituyen la población, ubicada en la región de Alpes-de-Haute-Provence (cercana a Niza), el rastreo a fondo de una docena de vehículos y de una docena de hectáreas alrededor.

La corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, explica que en la búsqueda están participando "800 gendarmes, bomberos y voluntarios" que "han buscado en vano" alguna pista o señal sobre el pequeño.



En esos barridos, por el momento, no se ha encontrado ninguna pista útil para aclarar el paradero del niño y, a partir de este miércoles, empezará una nueva fase que incluirá un análisis detallado de las muestras recolectadas durante las pesquisas. La corresponsal de COPE, ha detallado que, una vez peinada la zona, las autoridades han pedido a los voluntarios que dejasen el lugar "para que los gendarmes puedan trabajar buscando algún indicio".



La búsqueda sobre el terreno continuará, en cualquier caso, a lo largo del día, con un dispositivo que será de nuevo reforzado. Según el fiscal Rémy Avon, a pesar de que haber intensificado las operaciones y los recursos humanos en los últimos días, no dio, por el momento, resultados.



Los responsables de la búsqueda, desde el comienzo, no han excluido ninguna hipótesis, bien que el niño se marchara por su cuenta y se perdiera, o incluso un posible secuestro, pero por ahorano tienen indicios para pensar en un hecho delictivo.