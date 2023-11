El PPE pide un debate sobre la ley de amnistía en el pleno del Parlamento Europeo de la próxima semana

El grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo ha pedido que se incluya en la agenda del pleno de la semana próxima un debate sobre el riesgo para el Estado de derecho en España como consecuencia de la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para asegurar la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los populares quieren "dejar claro que el Estado de derecho no es negociable en la Unión Europea y no puede ser simplemente sacrificado para obtener los votos necesarios para formar una mayoría de gobierno", según ha indicado la formación conservadora en un comunicado.

We are very concerned about the deterioration of the rule of law in Spain following the socialist amnesty pact. It risks breaching the separation of powers and undermining judicial independence. Respect for the rule of law is not negotiable in the EU. ???????? https://t.co/gzNyVWQDTJ