¿Por qué la universidad es tan cara en Estados Unidos y cuándo comenzó a serlo?

El mes de noviembre tienen lugar en Estados Unidos lo que se conoce como las elecciones de medio mandato: las legislativas, que se celebran unos dos años después de las presidenciales y que sirven de una suerte de termómetro de la legislatura. Así, Biden busca refortalecer la intención de voto de una de sus bases de votantes más fieles: los jóvenes.

Así, la pasada semana el presidente norteamericano anunció la condonación de parte de la deuda de los estudios universitarios de aquellos con rentas anuales inferiores a 125.000 dólares. De esa manera, unos 43 millones de votantes jóvenes verán reducidos sus deberes de pago con el gobierno hasta en 10.000 dólares, además de prorrogarse hasta final de año la moratoria en el pago vigente desde el comienzo de la pandemia de la Covid-19.









Y es que un semestre en una universidad de prestigio como Harvard, Goergetown o Yale puede rondar los 50.000 dólares, lo que significa que un graduado sale con una deuda de 300.000 o 400.000 dólares, que tiene que empezar a pagar en cuanto comienza a trabajar.

No obstante, también hay otras opciones más económicas, pero igualmente difíciles de equiparar con la mayoría del modelo europeo. En la segunda mitad del siglo XX se disparó el número de los centros conocidos como ‘college’, los estudios de primer corte después del instituto. Se multiplicó el número hasta el año 2015, cuando el número ha comenzado a menguar y algunos están cerrando. Es por eso que hay personas que van al college, pasan a trabajar, ahorran, y luego van a otra universidad.

Por qué es tan cara la universidad en EEUU

Como explica en COPE Juan Luis Manfredi, catedrático Príncipe de Asturias de Georgetown, la universidad en Estados Unidos siempre ha sido un sitio preferente para personas que pueden pagar sus estudios. “Aquí la universidad pública prácticamente gratuita no existe. Siempre ha sido caro, lo que pasa es que en los últimos 30 años el precio de la matrícula ha crecido en un 200%”, explica. Y es que, lo que no ha ido de la mano de la subida del precio de la matrícula ha sido el coste de vida y los salarios, algo que ha derivado en una burbuja.

Pero, ¿por qué se produjo esa subida del 200%? Según detalla Manfredi, las razones del crecimiento de la matrícula tienen que ver con la demanda de profesiones universitarias y con el crecimiento de los salarios. “Lo que mueve al potencial estudiante es la escala social, por eso invierte. En Estados Unidos hay una diferencia muy clara en términos de salario entre quienes tienen una carrera universitaria y los que no”.









Por ello, lo que ha pasado en los últimos 30 años es que esa demanda se ha disparado incrementando los costes de mantener universidades de primer nivel. Pero, y aquí está el epicentro del argumento republicano, la otra pata que hace que suban los precios es las ayudas. “Los alumnos tienen la deuda con el Gobierno y no con un banco, por lo que son créditos blandos o algún tipo de descuento, y esto repercute en el precio”.

El GOP defiende que las medidas de Biden pueden sostener la inflación en tanto que cancelan deuda sin dar explicaciones. Otros republicanos señalan que la deuda beneficia a otros segmentos demográficos entre los que ellos no tienen demasiado interés. “Si mis votantes no están ahí, a mí que me registren”, apunta el catedrático.





El mercado laboral de EEUU con un título universitario

Cuenta una anécdota que la losa de los créditos de estudios superiores es tal que el ex presidente Barack Obama terminó de pagar las deudas relacionadas con su máster de pos grado el mismo día que tomó posesión como líder del país. “Es una mala jugada porque estás financiando estudios de personas que no pueden devolver el pago de la matrícula y cuyos salarios no van a ser competitivos”, subraya el catedrático Príncipe de Asturias.

Comenta que el “pecado original” de la burbuja de las matrículas universitarias está en haber prometido que el título era un pasaporte al éxito económico y el ascensor social. No obstante, los salarios de los graduados a partir de la crisis de 2008 han ido en declive y eso ha hecho que las deudas para pagar los estudios no estén siendo cubiertas. “Hay una enorme decepción y un enorme problema, porque en las décadas anteriores un título significaba salir al mercado con un salario por encima de los 100.000 dólares y ahora los estamos viendo en los 70.000 dólares”.