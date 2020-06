¿Por qué no tiene sentido derribar las estatuas de Colón en Estados Unidos?

Las protestas raciales enEstados Unidos tras el asesinato de George Floyd tienen un nuevo objetivo desde el martes: Cristóbal Colón. Al menos cinco estatuas del conquistador han sido atacadas en varios puntos del país durante las últimas horas. Los destrozos han tenido lugar en Boston, Miami, Houston, St. Paul (capital de Minnesota) y Richmond.

La estatua de Colón en Boston, que ya había sido objeto de vandalismo con anterioridad, ha aparecido decapitada, lo cual ha motivado su retirada hasta nueva orden del espacio público. En Miami, varias personas fueron detenidas por acabar con la escultura, situada en el centro de la ciudad. En el caso de Houston, la cara y las manos del descubridor de América aparecieron pintadas de rojo.

BREAKING: Protesters have toppled the Christopher Columbus statue at the Minnesota State Capitol. @WCCO pic.twitter.com/uCpZY1zoA8

En St. Paul se logró bajar la efigie de su pedestal, aunque la peor parte se la llevó la estatua de Colón presente en Richmond: fue derribada, incendiada y arrojada a un lago. El motivo de tanto odio hacia el navegante italiano por parte de los activistas raciales es que este representa, a su juicio, la colonización y el genocidio contra la población indígena.

A statue of Christopher Columbus has been pulled down, set alight and thrown in a lake by protesters in Richmond, Virginia.



Latest news from the US here: https://t.co/rRinmR8igEpic.twitter.com/qcDzep8WBS