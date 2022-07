La Policía confirma varias personas heridas por un tiroteo en un centro comercial de Copenhague

La tarde del domingo, se ha producido un tiroteo en un centro comercial de de Oerstad, en Copenhague (Dinamarca). Tal y como ha informado La Policía, por el momento, se desconocen detalles sobre la situación, por lo que no se saben las cifras exactas de heridos o si hay víctimas mortales.

Sin embargo, las autoridades han afirmado que han logrado detener al autor del tiroteo. A pesar de ello, La Policía asegura que continúan sobre el terreno para completar las investigaciones.

"Se han producido disparos y varias personas han resultado heridas. Estamos trabajamos en el sitio. La gente que esté allí debe quedarse y esperar a la policía. Todas las demás personas deben mantenerse alejadas de Field's [el nombre del centro comercial]", comunican las autoridades desde su cuenta oficial de Twitter.

"Estamos masivamente presentes en Fields y estamos trabajando para formar una visión general. Actualizaremos aquí tan pronto como podamos", apuntaban en la red social tras confirmar que han detenido al sospechoso, aunque no han dado más detalles sobre su identidad.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidkhttps://t.co/84Df2mspVD