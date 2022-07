La Policía británica detiene al sospechoso del asesinato de la niña de 9 años

La Policía británica ha detenido este sábado a un hombre de 22 años como sospechoso del asesinato de una niña de 9 años en plena calle el pasado jueves en la localidad de Boston, en el este de Inglaterra.



Poco antes, la Policía del condado de Linconshire había difundido imágenes de cámaras de seguridad de un varón al que dijo que quería interrogar con urgencia.



En un comunicado, el cuerpo policial indica que a las 14.45 hora local (13.45 GMT) ha arrestado a un hombre de 22 años en el Parque Central de Boston y precisa que "no busca a nadie más en conexión con el suceso".



"La detención ha sido posible gracias a una combinación de datos de inteligencia e información proporcionada por varios ciudadanos. Nos gustaría agradecer a todos su ayuda, mientras continuamos con nuestra investigación", afirma la nota.



Previamente, las autoridades habían puesto en libertad sin cargos a otros dos sospechosos, después de indicar que consideraban lo ocurrido "un suceso aislado".



Lillia Valutyte fue hallada muerta de una puñalada sobre las 18.20 hora local del jueves en la calle Fountain Lane de Boston, donde, según la prensa, había estado jugando con su hermana pequeña.



De acuerdo con los medios, las dos niñas se entretenían mientras su madre, que supuestamente coordinaba un servicio de contratación de empleados, trabajaba desde una mesa en una cafetería a menos de tres metros de distancia.



Según "The Sun", existe la posibilidad de que el presunto autor fuera un hombre enfadado con la madre, Lina, original de Lituania, porque no le había pagado un trabajo que le debía.