La polémica propuesta de la OMS para afrontar la covid-19: participar en un vídeo musical global

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaba ayer el lanzamiento de una campaña: 'WeAreFamily'. El objetivo de la misma es promover la solidaridad y colaboración frente a la covid-19 en todo el mundo.

La iniciativa, impulsada por la fundadora de la organización The World We Want, Natasha Mudhar, se va a desarrollar con la colaboración la cantante Kim Sledge, del legendario grupo Sister Sledge, quien destinará a la Fundación de la OMS el dinero recaudado de la venta de la edición especial de 'WeAreFamily'. "Unidos somos más fuerte, porque somos familia", decía Sledge.

Esta medida ha suscitado polémica dada la evolución epidemiológica del virus en todo el mundo.

Se trata, tal y como ha apostillado Tedros, de un himno global que pide lo que el mundo más necesita en este momento: solidaridad, unidad y colaboración. "Vamos a promover que los famosos y jefes de Estado participen en la campaña, pero también instamos a toda la sociedad a que graben sus vídeos cantando la canción para incluir los vídeos en el videoclip que realizaremos para final de año", ha recalcado Mudhar.

Y es que, esta nueva iniciativa, que se lanzará antes del Día de las Naciones Unidas el 24 de octubre, también irá acompañada de un vídeo único y una campaña en las redes sociales, y hará un llamamiento audaz y esperanzador a la solidaridad, la unidad y la colaboración para promover y proteger la salud y el bienestar para todas las personas del planeta. El plazo para presentar los vídeos finaliza el 30 de noviembre de 2020.

El director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINIMARTIAL TREZZINI

El propio Trump criticó el supuesto "sesgo prochino" del director de la OMS. Sucedía a mediados de abril, cuando el presidente de Estados Unidos suspendía los pagos de la agencia sanitaria de la ONU. Trump alegó que la "OMS falló en su principal deber", y que por ello "debe rendir cuentas". Unas críticas a las que se han sumado también las autoridades sanitarias suecas, que acusaron a la OMS de interpretar "de forma errónea los datos" del país.

Incluso antiguos miembros de la OMS como Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS, ha criticado su gestión, alegando que tardó demasiado en decretar la emergencia sanitaria internacional.