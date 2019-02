Plan para evacuar a la reina si hay un brexit duro

Se trata de un plan especialmente elaborado para proteger a la Reina Isabel II durante la Crisis de los misiles de Cuba en plena Guerra Fría y que, 60 años después ha vuelto a coger protagonismo por el brexit. La salida de Reino Unido de la UE preocupa a las autoridades británicas y sobre todo, en un escenario de no acuerdo con Bruselas. Sería en ese caso y si todo se tuerce demasiado en esta última fase del proceso cuando el Gobierno valora utilizar ese plan para sacar a la monarca de Londres y llevarla a un punto secreto de la geografía británica.



La estrategia data de esa década de los 60 cuando se temía un posible ataque nuclear sobre la capital británica, y ha sido recuperada ahora, 60 años después por el Cabinet Office del Gobierno, la oficina que lleva los asuntos de seguridad interna.



Según desvela The Times, las autoridades británicas están trabajando en este plan secreto que serviría para evacuar a Isabel II de Buckingham Palace si Reino Unido sale de la Unión Europea sin acuerdo el próximo 29 de marzo y esto desencadena disturbios o situaciones de desorden público en las calles de Londres. Acorde a las fuentes de este periódico, tanto la Reina, como su marido el Duque de Edimburgo y otros miembros de la realeza serán evacuados a varios refugios secretos repartidos por todo el Reino Unido y donde estarían a salvo de estos posibles incidentes.



Un plan que estaría en la “lista de prioridades” de esta oficina gubernamental junto a las que ya conocemos y que han puestas sobre la mesa el Ejecutivo de Theresa May por si finalmente la salida del club comunitario es abrupta, como el aprovisionamiento de alimentos, agua y medicinas. Las fuentes consultadas por el diario apuntan a que después de que Isabel II instase a los políticos a “buscar un terreno común que una al país” la monarca podría ser un objetivo, junto a su familia, de esos posibles manifestantes enfadados por la situación.



El Gobierno, según varios medios ingleses, está valorando este escenario, que provocaría una crisis extrema en las calles de la capital británica como una posibilidad ya que, según el informe, las tiendas podrían quedarse sin comida debido a esa salida abrupta en los días posteriores a ese 29 de marzo.



Los partidarios de la salida de la Unión Europea ya han manifestado su estupor por estas informaciones, que consideran parte de la “estrategia del miedo” que lleva a cabo el Gobierno para que los diputados apoyen su plan del brexit. El propio Jacob Rees-Mogg, uno de los euroescépticos “tories” más radicales ha calificado estas informaciones de “ridículas” y “fantasías de guerra”.