Piden una pizza y la forma del pepperoni les deja de piedra: "Es una esvástica"

Cuando aún no se han apagado los ecos de los enfrentamientos raciales en EE.UU. generados tras la muerte, a manos de una agente de policía, del afroamericano George Floyd, y los cuales se han extendido por medio planeta, continúan viéndose detalles y hechos aislados que nada contribuyen a apaciguar los ánimos en el país americano.

No nos referimos a los ataques indiscriminados a estatuas, sino ha hechos como el que ha tenido que vivir una pareja de Ohio cuya única intención era disfrutar del sabor genuino de una buena pizza, sin demasiadas florituras: queso y pepperoni, de las que sirven en Little Caesars, la tercera cadena de pizzerías estadounidense más grande, después de Pizza Hut y Domino's.

“Mi marido paró en Little Caesars para coger algo de comida. Y esto es lo que trajo a casa. Estoy muy decepcionada. Es muy triste, perturbador y nada divertido. Esto no son bromas que hagan gracia y no se deberían hacer en el trabajo”, publicó en su cuenta de Twitter una usuaria llamada Misty Laska, quien, además, publicó la foto de dicha pizza.

Ya en declaraciones a CNN, el marido de Misty, Jason Laska, reconocía que “nos quedamos literalmente en silencio durante unos momentos. Mi mujer me preguntó si lo había pedido así o si habían sido los empleados los que habían decidido prepararla así creyendo que se estaban dirigiendo a algún tipo de estereotipo u algo”.

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! ��������✊��✊��✊��✊�� pic.twitter.com/zQaXecN2se