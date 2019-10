El perro 'patriota' al que Donald Trump ha encumbrado en Twitter por matar al líder del ISIS

Donald Trump es más que conocido por no tener pelos en la lengua. Esa faceta del presidente de Estados Unidos suele trasladarse a Twitter, donde se muestra con tan pocos filtros como en la realidad. Sin embargo, Trump ha dejado atrás su habitual mordacidad este lunes, cuando ha decidido escribir un mensaje más amable de los que acostumbra. Y, a pesar de todo, tierno en cierto modo.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw